المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية يوافق على بيع اراض سكنية بسعر 50 الف دينار بالمثنى

2019/12/10 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت وزارة التخطيط، موافقة المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بيع قطع اراض سكنية، سعر الواحدة بـ 50 الف دينار في المثنى.

وكان مجلس الوزراء، وافق على مبادرة الإسكان، التي تشمل جميع المحافظات ببيع المتر الواحد للمواطن بسعر 250 دينار، ولكن لم تنفذ حتى الآن بالرغم من مرور وقت كبير عليها.





وقالت وزارة التخطيط في بيان صحفي، إن "الوزير نوري صباح الدليمي اكد خلال ترأسه لجلسة المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، موافقة المجلس على منح كل مواطن لا يملك سكن في ناحية بصية التابعة لمحافظة المثنى ، قطعة ارض سكنية بسعر 50 الف دينار وبمساحة 300 م٣".

واضافت ان التوصية تم رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها، وان الهدف من هذا القرار هو توطين أهالي الناحية وجعل المدينة جاذبة للسكان، وتعزيز إمكانية التوسيع الحضري".

ويشهد العراق ازمة كبيرة للسكن، اذ يحتاج بناء 3 ملايين وحدة سكنية للحدة منها.





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