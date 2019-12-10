2019/12/10 | 11:12 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف يسلم أكثر من 100 عجلة همر للبيشمركة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/10 | 11:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف يسلم أكثر من 100 عجلة همر للبيشمركة) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف يسلم أكثر من 100 عجلة همر للبيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).