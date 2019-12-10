وثائق سرية تفضح كذب المسؤولين الأميركيين بشأن حرب أفغانستان

2019/12/10 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجموعة وثائق حكومية سرية حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست” أن كبار المسؤولين الأميركيين لم يقولوا الحقيقة حول الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة في أفغانستان

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