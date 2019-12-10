العمليات المشتركة: داعش يسعى إلى استغلال التظاهرات للقيام بأعمال إرهابية

2019/12/10 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حذرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، من نية تنظيم “ داعش” الإجرامي استغلال التظاهرات الاحتجاجية للقيام بأعمال إرهابية في المناطق القلقة أمنيا.

وقال المتحدث

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