انطلاق الجولة الـ14 من محادثات أستانا حول سوريا

2019/12/10 | 11:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، اليوم الثلاثاء، محادثات الجولة الرابعة عشرة من محادثات أستانا حول سوريا بمشاركة وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري والوفود الأخرى.

وبحسب وكالة "سانا" فقد بدأ الوفدان الروسي والإيراني مشاوراتهما الثنائية في إطار هذه الجولة.

ويشارك في الاجتماع وفد روسيا الاتحادية برئاسة الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف ووفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي والوفد التركي برئاسة نائب وزير الخارجية سيدات اونال بينما سيشارك وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون بصفة مراقب.

وسبق للمتحدث باسم وزارة خارجية كازاخستان إيبك سمادياروف أن أعلن يوم أمس الاثنين أن جميع الأطراف في عملية أستانا حول سوريا ستشارك في الجولة الرابعة عشرة من المحادثات المقررة اليوم وغداً في نور سلطان وهي وفود البلدان الضامنة "روسيا وإيران وتركيا" والجمهورية العربية السورية وممثلو "المعارضة" فيما أكد الأردن ولبنان والعراق مشاركتهم بصفة مراقبين.

وكان سمادياروف أعلن في الـ25 من الشهر الماضي أن جدول أعمال الجولة القادمة من محادثات أستانا سيتضمن تعزيز العملية السياسية مع الأخذ بالاعتبار إطلاق عمل لجنة مناقشة الدستور إضافة إلى الوضع في الجزيرة السورية ومحافظة إدلب.

يذكر أن الجولة الثالثة عشرة ضمن صيغة أستانا انعقدت في نور سلطان يومي الأول والثاني من أغسطس الماضي.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقدت ثلاثة عشر اجتماعا أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات التكفيرية فيها حتى دحرها.

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