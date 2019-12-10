صبحي مبارك مال الله - ماذا بعد إستقالة عادل عبد المهدي وحكومته؟

2019/12/10 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله لقد نجحت الإنتفاصة الشبابية وكافة فئات شعبنا في إنتصارها الأول وهو تحقيق إستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته، حيث تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، بعد مرور أكثر من شهرين على بدأ الإنتفاضة، وبعد تقديم التضحيات الجسام والتي تجاوزت ال450 أربعمائة وخمسون شهيداً وعشرين ألف من الجرحى ومئات المعتقلين ومئات المفقودين والعشرات من النشطاء الذين تمّ إغتيالهم.لقد برهنت الإنتفاضة على عمق وإصالة الروح ا......

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