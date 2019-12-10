2019/12/10 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي عندما حلت...لحظة الفصل...بين الخط الصحيح...وخط انتهاز الفرص...بين العلم...وبين التحريف...بين التحرير...وبين عبودية...أي مصالح...بين الإنسان...واللا إنسان...بين قول الحقيقة...والاعتماد...على تنميق التعابير...بين خط الوفاء...للشهداء...وخط تحقيق...أي تطلع...كانت ثمانية مايو...محطة للنضال...وكان استدعاء القوات...فكان ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الحنفي - ثمانية مايو... للحفاظ... على نهج الشهيد عمر...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الحنفي - ثمانية مايو... للحفاظ... على نهج الشهيد عمر...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).