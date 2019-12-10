دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الرابع/ 3

2019/12/10 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري في وقتٍ لاحق من الأسبوع نفسه، استقبلَ طراد آغا ابنةَ جاره القديم.ذهبت إليه بناء على نصيحة فوزية خانم، مؤملة بمساعدته للتغلّب على فرعنة القرين الخائن.كان صباحاً جميلاً، هيمنت فيه أشعة الشمس على الرابية المنيفة، أين تمدد على طرفها الشرقيّ منزلُ ضابط الدرك الدمشقيّ، وقد بدا بلون جدرانه المحاطة بالأشجار مثل زمردة في حقّ من قطيفة خضراء.شأن بيوت السادة الأخرى، كان لمنزل طراد آغا ترّاسٌ مطل على مشهد ا......

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