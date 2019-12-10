شاهد.. رسائل من الشعب الياباني إلى المحتجين العراقيين

2019/12/10 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر حساب اليابان بالعربي على موقع تويتر، شريطا مسجلًا، يظهر تضامن الشعب الياباني مع الاحتجاجات العراقية.بعض رسائل التضامن مع الشعب العراقي 🇮🇶 من 🇯🇵#اليابان pic.twitter.com/xVew5RoNdS — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) December 10, 2019

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