غدا.. بايش واحمد ابراهيم يلتحقان بمعسكر الصقور

2019/12/10 | 11:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سيلتحق اللاعبان ابراهيم بايش واحمد ابراهيم بصفوف فريق القوة الجوية بكرة القدم الذي يعسكر في تونس استعدادا للبطولة العربية.

وأكد اللاعبان أنهما "سيسافران الى دولة تونس يوم غد الاربعاء للانخراط بتدريبات الصقور بعد منحهما إجازة من قبل الجهاز الفني الذي يقوده المدرب ايوب اوديشو".

وأضاف اللاعبان أنهما "سيكونان خير عون مع بقية اللاعبين من اجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية ضمن بطولة محمد السادس للاندية العربية الابطال عند مواجهة مولودية الجزائر يوم السادس عشر من الشهر الجاري".

ونفى اللاعبان الشائعات التي تحدثت عن وجود عقود خارجية من أندية قطرية وايرانية وتونسية لاسيما انهما مرتبطان بعقود مع الصقور.

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