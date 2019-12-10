نائب عن صادقون يكشف سبب التحذيرات التي أطلقها أمين عام العصائب حول تظاهرات اليوم

2019/12/10 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن كتلة صادقون التابعة لعصائب اهل الحق، احمد الكناني، (10 كانون الأول 2019)، عن سبب التحذ...





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