اهم النقاط التي اتفقت عليها الكتل السياسية العراقية

2019/12/10 | 11:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي عراقي، الثلاثاء، عن ابرز ما اتفقت عليه مشاورات الكتل السياسية في الايام الماضية، مبينا ان اقصى موعد للحكومة المؤقتة هو سنة....

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