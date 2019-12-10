2019/12/10 | 11:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بني الحمام وفقاً لطراز معماري متقن ويتضمن عدة أقسام بما فيها المدخل الرئيس والحمام البارد والحمام الحار – صورة: كوردستان 24

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