بايش وابراهيم يلتحقيان بالصقور

2019/12/10 | 11:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية عن التحاق اثنين من لاعبي الفريق الذي يقيم معسكراً تدريبياً في تونس استعداداً للبطولة العربية.

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