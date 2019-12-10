الذهب يسجل تغيرا طفيفا قبيل اجتماع المركزي الأمريكي وموعد نهائي لرسوم جمركية

2019/12/10 | 11:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرك الذهب في نطاق محدود يوم الثلاثاء قبيل اجتماع يستمر يومين لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن تحديد أسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون وضوحا بشأن ما إذا كانت الجولة المقبلة من الرسوم الجمركية ال

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