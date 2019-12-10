غوغل يحتفي بـ”شحرورة العراق” عفيفة إسكندر

2019/12/10 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل موقع غوغل بذكرى ميلاد المطربة العراقية عفيفة إسكندر بوضع صورة لها على محرك البحث، في ذكرى ميلادها السادسة والثمانين.وولدت الفنانة الكبيرة عفيفة في 10 ديسمبر 1921، في الموصل من أب عراقي مسيحي وأم يونانية، وعاشت في بغداد.وغنت في عمر خمس سنوات وكانت أول حفلة أحيتها في عام 1935، ولقبت بالمونولجست من “المجمع […]

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