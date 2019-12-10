بنك امريكي يمول عقد لوزارة الكهرباء بقيمة 900  مليون دولار

2019/12/10 | 11:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

وافق بنك التصدير والاستيراد الأمريكي “EXIM” على تمويل عقد بين شركة ستلر للطاقة ووزارة الكهرباء بقيمة 900 مليون دولار لبناء منظومات التبخير وضغط الهواء الرطب على ثلاثة مراحل.





وقال مصدر مطلع لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "تمويل البنك الأمريكي يعود إلى الاتفاق الموقع بين البنك ووزارة المالية العراقية على اقراض العراق 5 مليارات دولار لاعادة اعمار العراق والذي وقع في شهر تشرين الاول الماضي بالعاصمة الامريكية واشنطن".





وأكد أن "المرحلة الأولى التي وافق عليها مجلس الوزراء لبناء منظومات التبخير وضغط الهواء الرطب بقيمة 450 مليون دولار وان المرحلتين الثانية والثالثة بقيمة 450 مليون دولار"، مشيرا إلى أن "هناك خلافات كبيرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على بنود العقد وان السلطة التشريعية ترفض توقيع العقد من قبل وزارة الكهرباء بسبب استقالة الحكومة الحالية التي يترأسها عادل عبد المهدي".

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