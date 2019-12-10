عمليات الرافدين توضح حقيقة نيتها بفض اعتصام الحبوبي

2019/12/10 | 11:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة عمليات الرافدين، اليوم الثلاثاء، وجود اي نوايا لتفريق المحتجين بساحات التظاهر في ذي قار، مؤكدا أن القرارات المتعلقة بالتظاهرات ستصدر حصرا بالتنسيق والتعاون

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