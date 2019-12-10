العبودي: لا اتفاق على بديل عبد المهدي حتى الآن.. وإجماع على ’’حكومة مؤقتة وانتخابات مبكرة’’

2019/12/10 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد القيادي في تحالف "الفتح" نعيم العبودي، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، وجود حوارات ...





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