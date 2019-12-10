ساعات حاسمة في دوري أبطال اروربا

2019/12/10 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستسدل بطولة دوري أبطال أوروبا الستار على دور المجموعات، ليلتي الثلاثاء والأربعاء، لتحسم هوية 8 بطاقات متبقية لدور الـ16 من البطولة الأكبر في أوروبا.

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