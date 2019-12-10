" الإرهاب الهاتفي"... إبلاغات مجهولة عن تلغيم 25 محطة مترو في موسكو

2019/12/10 | 12:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفاد مصدر في هيئات طوارئ العاصمة الروسية موسكو، الثلاثاء، بورود إبلاغات تلغيم 25 محطة مترو في موسكو.

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