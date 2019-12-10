2019/12/10 | 12:05 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور: مأدبة غداء جماعية لمتظاهري ساحة الحبوبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/10 | 12:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: مأدبة غداء جماعية لمتظاهري ساحة الحبوبي) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: مأدبة غداء جماعية لمتظاهري ساحة الحبوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).