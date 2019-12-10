إرحلوا عن العراق.. ياس البياتي

2019/12/10 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب ياس خضير البياتي: منذ أكثر من ربع قرن، والتدهور يشمل كل شيء في العراق ابتداء بالعملية السياسية وماكنتها التي تقوم بتدوير النفايات السياسية للأحزاب، وتفقيس الفساد والطائفية، وخداع الجمهور بقصص الأوهام الدينية الغيبية، وقتل كرامات العراقي في المستنقعات والمجاري والمياه الاسنة للشرب، وأوحال مياه الامطار، ومقاهي العاطلين عن العمل، وشوارع العراق المرصوصة بتراب المزابل! […]

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