وزارة داخلية اقليم كوردستان تفتتح مكتبا جديدا لإصدار الجوازات

2019/12/10 | 12:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد يوم الثلاثاء عن افتتاح مكتب لإصدار الجوازات في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك.

وقال احمد في مؤتمر صحفي عقده في زاخو بحضور المحافظ فرهاد اتروشي وممثل وزارة الداخلية العراقية انه "من دواعي سروري ان اعلن اليوم افتتاح مكتب لاصدار الجوازات في زاخو بعد اتمام الاعمال كافة المتعلقة بهذا الجانب".

واضاف ان افتتاح هذا المكتب يندرج ضمن سياسة حكومة الاقليم وتوصيات رئيس الوزراء مسرور بازراني في العمل على تقديم الخدمات اللازمة الى المواطنين.

وقررت وزارة داخلية اقليم كوردستان منذ بداية تشكيل الحكومة افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة في محافظتي اربيل ودهوك لإصدار الجوازات وقدشكلت لجنة خاصة لهذا الغرض.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن الوزارة فان الوزارة قررت افتتاح ثلاثة مكاتب لإصدار الجوازات في اقضية سوران، و زاخو، وعقرة.

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