الشرطة يقع مجموعة متوازنة في قرعة دوري ابطال اسيا

2019/12/10 | 12:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سحبت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.وتشهد البطولة مشاركة ستة أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.واوقعت المجموعة الاولى نادي الشرطة العراقي الى جانب الوحدة الاماراتي، ملحق الفائز من ( كويت كويتي، فيصلي الاردني، فريق الريان القطري او استقلال الايراني) وملحق الفائز من (فريق اهلي جدة السعودي او اوزبكي او استقلال دوشنبه طاجكستاني).وكان نادي الهلال السعودي توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وبحسب نظام سحب القرعة لأندية غرب آسيا الموضح في الفيديو أعلاه، فإن أندية الإمارات ستوزع على المواقع A1 وB2 وC3 ويحصل الفريق المتأهل من مباراة الملحق 1 على الموقع D4، في المقابل توزع أندية السعودية على المواقع B1 وC2 وD3 ويحصل الفريق الفائز من مباراة الملحق 2 على الموقع A4.

وسيتم وضع أندية قطر بالمواقع C1 وD2، ويحصل الفريقان المتأهلان من الملحق 3 و4 على الموقعين A3 وB4 على التوالي، وتذهب أندية إيران إلى الموقعين D1 و C4 وممثل أوزبكستان في الموقع B3 وممثل العراق في الموقع A2.المجموعة الثانية..

ـ الهلال السعودي

ـ شباب الأهلي الإماراتي

ـ باختاكور الأوزبكي

المتأهل من ملحق (تشيناي الهندي – الرفاع – خراسان – السيلية)

المجموعة الثالثة..

ـ الدحيل القطري

ـ التعاون السعودي

ـ الشارقة الإماراتي

ـ بيرسبوليس الإيراني

المجموعة الرابعة..

ـ سيباهان الإيرانيـ السد القطري

ـ النصر السعودي

• المتأهل من ملحق (العين الاماراتي – بونيودكور الأوزبكي – الزوراء العراقي)

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