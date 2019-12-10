الحلبوسي يشدد بذكرى النصر على اعادة النازحين وكشف مصير المغيبين

2019/12/10 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، ان النصر يكتمل باعادة النازحين الى مناطق سكناهم وكشف مصير المغيبين، داعيا إلى قطع الطريق أمام كل المحاولات التي من شأنها زعزعة الثقة بالقوات الأمنية.وقال الحلبوسي في بيان صدر بمناسبة ذكرى النصر على “داعش”، نهنئ أبناء شعبنا العراقي بمناسبة يوم النصر الذي حققه العراق شعبا ومقاتلين متلاحمين، […]

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