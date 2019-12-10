بيت الشابندر يتحول إلى قِبلة للسفراء والممثلين الدوليين في بغداد: زحام دبلوماسي قبل يوم التكليف

2019/12/10 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد منزل السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر ما يمكن اصطلاحه ( ترافك سياسي – دبلوماسي ) مع اقتراب تكليف شخصية جديدة لرئاسة حكومة عراقية جديدة.و تلقت منصة ” يس عراق ” في بغداد بيانًا جديدًا حول لقاء جمع بين الشابندر و السفير الروسي في بغداد.وقال البيان الذي تلقته “يس عراق” اليوم الثلاثاء،، إن […]

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