2019/12/10 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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العهد نيوز – بغداد
اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سامحة الشيخ قيس الخزعلي، ان الوعي الذي يتمتع به المسلمين هزم جميع من يريد تخريب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الامين: وعي المسلمين هزم مشروع المخربين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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