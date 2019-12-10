تعرف على حالة الطقس وهذه درجات الحرارة

2019/12/10 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا ممطرا تتفاوت شدته بين منطقة واخرى.

وذكر بيان للهيئة تلقت "العهد نيوز"

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