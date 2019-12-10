الشرطة بمجموعة متوازنة في دوري ابطال اسيا

2019/12/10 | 12:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أوقعت القرعة القرعة نادي الشرطة بكرة القدم في مجموعة متوازنة نوعا ما في دوري ابطال اسيا.

وأسفرت القرعة عن وقوع الشرطة في المجموعة الاولى الى جانب الوحدة الإماراتي والمتأهل من ملحق (الأهلي السعودي/ لوكوموتيف الاوزبكي/ الاستقلال الايراني) والمتأهل من ملحق (الفيصلي الاردني/ الكويت الكويتي/ الريان القطري).

وتأهل الشرطة الى البطولة بشكل مباشر وذلك بعد حصوله غلى لقب الدوري العراقي الممتاز.

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