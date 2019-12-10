في حال تأهله.. الزوراء في مجموعة حديدية بدوري ابطال اسيا

2019/12/10 | 12:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سيكون نادي الزوراء بكرة القدم في مجموعة صعبة بدوري ابطال اسيا اذا تأهل من مباريات الملحق.

وفي حال تأهل الزوراء سيكون في المجموعة الرابعة الى جانب سيباهان الإيراني والسد القطري والنصر السعودي.

وسيلاقي الزوراء نادي بونيودكور الاوزبكي في 21 كانون الثاني 2020 في اوزبكستان ضمن ملحق دوري أبطال اسيا.

بعد ذلك سيلعب الفائز من المواجهة مع نادي العين الاماراتي بتاريخ 28 كانون الثاني 2020 في الامارات لتحديد المتأهل لدوري المجموعات الذي ينطلق في السابع من شهر شباط المقبل.

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