فشل مباحثات نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

2019/12/10 | 12:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس شركة "نفطوغاز" الأوكرانية، أندريه كوبوليف، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو، بشأن الغاز في مستهل قمة "رباعية نورماندي" في باريس.

وقال كوبوليف: "بحسب معلوماتي، تم بحث هذه القضية (الغاز)، حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق".

وأعرب رئيس الشركة عن أمله بعدم قيام الجانب الروسي "بحيلة عامي 2009 و2006، عندما نشبت أزمة غاز بشكل اصطناعي".

وأضاف كوبوليف "سنكون سعداء وسنعمل بشكل بناء، لتوقيع عقد جديد بشأن نقل الغاز، كل شيء جاهز لهذا، سنكمل عملية فصل نظام (نقل الغاز) بحلول الأول من كانون الثاني المقبل".

وتابع، "لقد تم إعداد مشغل جديد ومستقل تم تشكيله وفقا للقواعد الأوروبية وجاهز لإجراء العمليات سينفصل عن شركة نفطوغاز ويصبح مستقلا تماما".

هذا وتوقفت أوكرانيا عن شراء الغاز الروسي في تشرين الثاني 2015، وبعد ذلك لم تستخدم الوقود الروسي استعدادًا لموسم التدفئة، من خلال ضخ الغاز الذي تم شراؤه من خلال الاتجاه المعاكس في أوروبا إلى مرافق التخزين.



وينتهي العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا في نهاية عام 2019.

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