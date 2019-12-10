سائرون: ازدياد ظاهرة اختطاف وقتل الناشطين خطيرة وتنذر بما هو أسوأ

2019/12/10 | 12:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد النائب عن كتلة سائرون، سلام الشمري، اليوم الثلاثاء، بأن حلالات خطف وقتل الناشطين ظاهرة خطيرة، داعيا للاسراع باعلان نتائج اللجان التحقيقية التي تم تشكيلها خلال الفترة الحالية.

وقال الشمري في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "ما تمر به البلاد من اوضاع متسارعة تتطلب اتخاذ خطوات واضحة لضبط الامن وعدم الانجرار الى ماهو أسوأ".واضاف ان "زيادة ظاهرة اختطاف وقتل الناشطين ظاهرة خطيرة تنذر بما هو أسوأ في حال عدم انهاءها وطمانة الجميع على مصير ابناءها وبناتها".واوضح الشمري، ان "قيام جهات مسلحة بهذه الاعمال دليل واضح على خطواتها بخلق فوضى مجتمعية تحقيقا لاهداف لجهات داخلية لا تريد الاستقرار وتحقيق المطالب المشروعة وخارجية لتنفيذ مخططاتها الخبيثة باستمرار الاوضاع المتدهورة في البلاد وبكافة المجالات".وشدد "على ضرورة ان تضرب الحهات الامنية بمختلف مسمياتها بيد من حديد لكل من يحاول الاخلال بامن واستقرار البلاد وحماية اخواننا وابناءنا المتظاهرين السلميين من اي مندس ومجهول".

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