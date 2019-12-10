بنك امريكي يمول عقد لوزارة الكهرباء بقيمة 900 مليون دولار

2019/12/10 | 12:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد وافق بنك التصدير والاستيراد الأمريكي EXIM على تمويل عقد بين شركة ستلر للطاقة ووزارة الكهرباء بقيمة 900 مليون دولار لبناء منظومات التبخير وضغط الهواء الرطب على ثلاثة مراحل.وقالت مصادر اعلامية تابعتها “الصباح الجديد”، إن “تمويل البنك الأمريكي يعود إلى الاتفاق الموقع بين البنك ووزارة المالية العراقية على اقراض العراق 5 ...

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