بالصور.. متظاهرو التحرير يصنعون حائطاً بشرياً يمنع الوصول إلى جسر الجمهورية

2019/12/10 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

شكل المتظاهرون في ساحة التحرير، وسط بغداد، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، حائطاً بشرياً لمنع الوصول إلى جسر الجمهورية، والعبور إلى المنطقة الخضراء.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المتظاهرين يشكلوا حائط صدًا بشريًا لمنع الوصول الى جسر الجمهورية، والوقوف بوجه المحاولات الرامية للعبور إلى المنطقة الخضراء.

وفي السياق ذاته، افاد مصدر أمني في وقت سابق من اليوم، بانطلاق عشرات الحافلات نحو ساحة التحرير.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عشرات الحافلات انطلقت من محافظة الديوانية وذي قار وكربلاء، نحو ساحة التحرير، للمشاركة بتظاهرات اليوم".

وأضاف أن "المتظاهرين الذين انطلقوا من المحافظات صوب التحرير لدعم المعتصمين في الساحة ومساندتهم، لا من أجل الدخول إلى المنطقة الخضراء كما اشيع في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وفي وقت سابق، كشف الخبير الأمني، أمير الساعدي، عن قيام المتظاهرين بإغلاق جسر الجمهورية تفادياً لأي حالات اندفاع باتجاه المنطقة الخضراء".

وقال الساعدي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "المتظاهرين اغلقوا جسر الجمهورية لحصر التظاهرات في ساحة التحرير، وتفادياً لأي حالات اندفاع باتجاه المنطقة الخضراء".

وأضاف، أن "الطرق المؤدية لساحة التحرير تشهد كثافة في عجلات الجيش والشرطة الاتحادية "، مشيرا إلى أن "حركة المرور لم تتأثر بالإجراءات الأمنية المشددة ولا تزال طبيعية".

بغداد اليوم-بغداد

رأى الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019) أن وعي السلميين هزم مشروع المخربين.

وقال الخزعلي عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "وعي السلميين هزم مشروع المخربين".

وكان الأمين العام لحر

بغداد اليوم- بغداد

تعهد السيد أحمد الصافي، ممثل المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، ببناء منزل لعائلة الشهيد أحمد المهنا، الذي استشهد خلال التظاهرات، وإسكانها مؤقتاً في منزل مناسب.

وذكرت العتبة العباسية ف

بغداد اليوم-بغداد

قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، إن النصر يكتمل بعودة النازحين الى مناطقهم، وكشف مصير المغيبين وإنصاف ذويهم.





وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس المجلس ق

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