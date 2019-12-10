النزاهة النيابية تقدم دراسة لحملة كبرى ضد الفساد بمشاركة دولية

2019/12/10 | 12:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن تقديم دراسة تفصيلية لحملة كبيرة ضد الفساد واستعادة الأموال المهربة بالتنسيق مع الدول الصديقة.

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