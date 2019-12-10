الحلبوسي يدعو الى اعادة جميع النازحين لمدنهم

2019/12/10 | 12:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة جميع النازحين لمدنهم.

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