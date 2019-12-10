زيدان يصدم نجم خط وسطه قبل الكلاسيكو

2019/12/10 | 13:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وجه صدمة مفاجئة لأحد نجوم الفريق قبل أيام من الكلاسيكو.

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