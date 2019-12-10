الأردن يعلن وجود إصابات بـ

2019/12/10 | 13:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، عن تسجيل العديد من الحالات المصابة بفيروس ”إتش1 إن1“ المعروف باسم ”انفلونزا الخنازير”.

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