2019/12/10 | 13:07 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فائق الشيخ علي يهاجم “الميليشيات”.. ويتوعدها بـ “أعواد مشانق” تحت نصب التحرير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/10 | 13:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق الشيخ علي يهاجم “الميليشيات”.. ويتوعدها بـ “أعواد مشانق” تحت نصب التحرير) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق الشيخ علي يهاجم “الميليشيات”.. ويتوعدها بـ “أعواد مشانق” تحت نصب التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).