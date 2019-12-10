2019/12/10 | 13:07 - المصدر: ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قيس الخزعلي: وعي السلميين هزم مشروع المخربين! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/10 | 13:07.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيس الخزعلي: وعي السلميين هزم مشروع المخربين!) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيس الخزعلي: وعي السلميين هزم مشروع المخربين!) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيس الخزعلي: وعي السلميين هزم مشروع المخربين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).