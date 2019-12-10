2019/12/10 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني إستقبل السياسي العراقي المستقل السيد عزت الشابندر في منزله صباح اليوم الموافق ١٠ ديسمبر سعادة السفير الروسي في بغداد السيد ماكسيم ماكسيموف في لقاء استمر لمدة ساعة و نصف بحث فيه الطرفان سبل تطوير التعاون العراقي الروسي على جميع الأصعدة و المستويات و أبدى السيد ماكسيموف ترحيبه و رغبته الكبيرة في رفع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشابندر يستقبل السفير الروسي في منزله في بغداد المركز الخبري الوطني.

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