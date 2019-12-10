2019/12/10 | 13:16 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكدت حركة عصائب اهل الحق، اليوم الثلاثاء، دعم الجهود الاصلاحية لتطوير النظام السياسي وتحقيق العدالة.وقالت الحركة في بيان تلقى المركز الخبري الوطني نسخة منه، تمر علينا اليوم الذكرى السنوية على انتهاء معارك تحرير العراق من عصابات داعش الارهابية”.واضاف البيان :”لقد انتصر العراقيون بفضل فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها سماحة المرجع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عصائب اهل الحق: نؤكد دعم الجهود الاصلاحية لتطوير النظام السياسي وتحقيق العدالة المركز الخبري الوطني.

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