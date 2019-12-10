مصدر امني لـ

2019/12/10 | 13:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

كشف مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، ان القوات الامنية عثرت على مقبرة جماعية تضم رفاة مغدورين قتلوا على يد التنظيم الاجرامي

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