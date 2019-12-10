المرجعية تتكفل ببناء دار لعائلة الشهيد أحمد المهنا

2019/12/10 | 13:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

تعهد السيد أحمد الصافي، ممثل المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني، الثلاثاء، ببناء منزل لعائلة الشهيد أحمد المهنا، الذي استشهد خلال

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