متظاهرو التحرير يصنعون جداًر بشريًا على جسر الجمهورية وفرق “القبعات الزرق” تنتشر لتأمين الساحة(صور)

2019/12/10 | 13:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت حشود من المتظاهرين في ساحة التحرير، الثلاثاء، جسر الجمهورية في العاصمة بغداد، لمنع أي اندفاع نحو المنطقة الخضراء.وقال مراسل “يس عراق”، إن “المتظاهرين أغلقوا جسر الجمهورية بدروع بشرية لمنع الاندفاع نحو المنطقة الخضراء، وحصر التظاهرات في ساحة التحرير”.ورفع متظاهرون لافتات حذرت من الدخول إلى المنطقة الخضراء، مؤكدين أن دماء الشبان “غالية” ولا […]

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