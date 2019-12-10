بالصور.. احتجاجات العراق في “مركز صناعة القرار الأوروبي” وقلب بروكسل

2019/12/10 | 13:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم شباب من العراق في العاصمة البلجيكية بروكسل، على عرض مشاهد من احتجاجات العراق التي شهدت استخدام عنف ضد المتظاهرين وراح ضحيتها المئات بالاضافة الى الاف المصابين.وتضمنت العروض تجسيدا واقعيا لمشاهد من التظاهرات العراقية ، امام الشارع البلجيكي لايصال صوت المتظاهرين العراقيين إلى دول الاتحاد الاوروبي”.وقدم العرض في قلب مدينة بروكسل العاصمة السياسية […]

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