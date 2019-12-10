2019/12/10 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

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لجنة حقوق الانسان تحذر الحكومة والقوات الأمنية: ستحاسبون دولياً إذا استمر الخطف والقتل

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

شكل المتظاهرون في ساحة التحرير، وسط بغداد، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، حائطاً بشرياً لمنع الوصول إلى جسر الجمهورية، والعبور إلى المنطقة الخضراء.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المتظاهرين شكلوا حائط صد بشريٍ لمنع الوصول الى

بغداد اليوم-بغداد

رأى الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019) أن وعي السلميين هزم مشروع المخربين.

وقال الخزعلي عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "وعي السلميين هزم مشروع المخربين".

وكان الأمين العام لحر

بغداد اليوم- بغداد

تعهد السيد أحمد الصافي، ممثل المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019)، ببناء منزل لعائلة الشهيد أحمد المهنا، الذي استشهد خلال التظاهرات، وإسكانها مؤقتاً في منزل مناسب.

وذكرت العتبة العباسية ف

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