الزوراء يلاقي بونيودكورالأوزبكي في دوري أبطال آسيا

2019/12/10 | 13:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلاقي نادي الزوراء فريق بونيودكورالأوزبكي في ملحق دوري أبطال آسيا في الواحد والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل على ملعب الأخير في إطار تصفيات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا".

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