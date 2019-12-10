مفوضية حقوق الإنسان تدعو الحكومة الى المساعدة في تحرير المصور زيد الخفاجي

2019/12/10 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الحكومة الى المساعدة في تحرير المصور زيد الخفاجي.

وقال البياتي في بيان، إن والدة المصور المخطوف الشاب زيد الخفاجي، ناشدت المفوضية لمطالبة الحكومة العراقية بالمساعدة في تحرير ابنها الذي لم يكن يتجاوز عمله غير التصوير، لأحداث التظاهرات السلمية.

وأضاف، أن الأجهزة الأمنية مطالبة بحماية أمن المواطن ووضع حد لظاهرة الاختطاف اليومي للشباب والناشطين، بل وحتى الفتيات، وعلى الحكومة بوزاراتها الأمنية والاستخبارية تشكيل خلية أزمة عالية المستوَى لوضع الحلول لهذا الموضوع الخطير.

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